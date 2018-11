Amper helft studenten haalt na vijf jaar bachelordiploma 13 november 2018

Nog amper de helft van de studenten aan de KU Leuven haalt binnen de vijf jaar een bachelordiploma in de richting waarin hij of zij is gestart. Tien jaar geleden was dat nog 60%. Een bachelor duurt normaal maar drie jaar. Ook bij de andere Vlaamse universiteiten is die neerwaartse tendens merkbaar. De groep die zijn diploma niet haalt, bestaat vooral uit studenten die na het eerste jaar afhaken: ze veranderen van richting of stoppen definitief.

