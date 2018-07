Amper geland en al grof wild voor selfiejagers 16 juli 2018

Ook al was het zaterdagnacht 1.30 uur, de aankomst van de Rode Duivels op Belgische bodem is niet onopgemerkt gebleven. Hoewel het uur en de precieze locatie - het aankomstgebouw voor privévluchten op Brussels Airport - geheimgehouden werden, stonden vele tientallen dolenthousiaste supporters hun helden op te wachten. De spelers vergaten even hun vermoeide benen en namen de tijd voor de nodige selfies. Hopelijk zochten ze daarna meteen hun bed op, want gisteren werd een overvolle feestdag.

