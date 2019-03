Amper één week rijbewijs en al acht dagen rijverbod 08 maart 2019

Het moet haast een record zijn: na amper één week je rijbewijs gehaald te hebben al een dagvaarding krijgen om naar de politierechter te gaan. Een 19-jarige automobiliste reed op 31 oktober 2017 - ze was toen 18 - 77 km per uur in de bebouwde kom in het West-Vlaamse Dentergem. Net omdat A.B. nog een jonge automobiliste is, moest ze naar de rechtbank. Daar kreeg ze een boete van 160 euro en acht dagen rijverbod. Vooraleer ze haar rijbewijs terugkrijgt, moet ze opnieuw voor het theoretisch examen slagen. (LSI)