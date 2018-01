Amper bekomen van bosbranden Modderstromen overspoelen Californië 00u00 0

In het zuiden van Californië heeft hevige regenval tot modderstromen geleid.

Vijftien personen zijn om het leven gekomen. De hevige regenstormen, die maandagavond begonnen, volgden na maanden van droogte. Een paar weken geleden woedden in veel van de getroffen gebieden nog bosbranden.

De meeste doden vielen in Montecito, ten oosten van de stad Santa Barbara. De slachtoffers werden gevonden tussen het puin van hun woning. In de buurt wonen heel wat bekende Amerikaanse sterren, onder wie Oprah Winfrey en Ellen Degeneres. Topmodellen Bella en Gigi Hadid, die opgroeiden in Montecito, lieten weten mee te leven met hun vroegere dorpsgenoten. "Mijn prachtige Montecito, waar mijn roots liggen, waar mijn moeder mij en mijn familie heeft opgevoed. Compleet onder water, ik kan het niet geloven", schreef Bella bij een foto van het rampgebied op Instagram.

HLN