Amper 442 meldingen van datalekken 01 februari 2019

Bedrijven en overheidsdiensten zijn sinds vorige zomer verplicht om datalekken aan te geven, maar in acht maanden werden amper 442 lekken gemeld bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Ter vergelijking: in Nederland werden over het hele jaar 2018 liefst 21.000 lekken gemeld. "We zijn echt verbaasd dat het er zo weinig zijn", zegt Willem Debeuckelaere, de voorzitter van de privacywaakhond, in 'De Tijd'.

