Amper 4 op 10 vliegtuigpassagiers gescreend 22 februari 2019

00u00 0

De dienst die vliegtuigpassagiers in ons land aan een veiligheidsscreening moet onderwerpen, doet dat slechts bij 38% van alle reizigers die in België landen en opstijgen. De federale regering had nochtans beloofd dat de Passenger Information Unit (BelPIU), die in januari vorig jaar van start ging, tegen eind 2018 zeker drie op de vier vliegtuigpassagiers zou screenen. "Het is technisch moeilijk om de verschillende boekingssystemen van de luchtvaartmaatschappijen gekoppeld te krijgen aan ons datasysteem", klinkt het bij het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken, waaronder BelPIU opereert. Welke maatschappijen nog niet aangesloten zijn, wil niemand kwijt. "Tegen april hopen we alsnog aan 75% te zitten." (KSN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN