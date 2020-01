Exclusief voor abonnees Amper 23 en al alcoholslot voor drie jaar 08 januari 2020

Amper 23 jaar en al toe aan zijn vijfde veroordeling voor de politierechtbank: dat is het palmares van een jongeman uit Waregem. Gisteren legde de politierechter in Kortrijk hem één jaar rijverbod, 7.280 euro boete en vier proeven op voor rijden onder invloed van alcohol en zonder het afleggen van eerder opgelegde proeven in een niet-gekeurd voertuig. De komende drie jaar mag hij niet zonder alcoholslot rijden.

