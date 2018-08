Amper 20 en toch miljoenen op de bank 02 augustus 2018

India heeft het grootste aantal miljonairs ter wereld, na China en de Verenigde Staten. Het aantal superrijken is er de laatste jaren spectaculair toegenomen. In 'Telefacts Zomer' brengt Julie Colpaert vanavond een portret van een paar van die kersverse miljonairs, de zogenaamde nieuwe maharadja's. Sommigen zijn piepjong, zoals de 20-jarige Evan Luthra (foto). "Dit zijn mijn doelen: op mijn 21ste wil ik 800.000 euro per maand verdienen. Op mijn 22ste 800.000 per week en op mijn 23ste 800.000 per dag."

