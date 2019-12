Exclusief voor abonnees Amper 19 jaar en dus... 05 december 2019

00u00 0

...de jongste laureaat van de Kristallen Fiets ooit: Tom Boonen was 24 in 2004, Frank Vandenbroucke 25 in 1999, Philippe Gilbert 26 in 2008.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 00 dagen 17 uren 13 minuten 59 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode