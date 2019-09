Amper 14 op 10.000 werknemers ruilen bedrijfswagen voor cash FT

11 september 2019

05u00 0 De Krant De meerderheid van de Belgen houdt nog altijd vast aan zijn bedrijfswagen. Dat blijkt zowel uit studies van Securex als Acerta.

Anderhalf jaar na de invoering van het 'cash for car'- systeem, waarmee Belgen hun bedrijfswagen kunnen ruilen voor een vergoeding tot 700 euro netto per maand, hebben amper 14 op de 10.000 werknemers hun auto ingeruild voor geld. Bovendien geeft 59% aan van werk te willen veranderen indien zijn werkgever geen wagens meer aanbiedt. Ook alternatieven blijken geen succes. Zo zegt 2 op de 3 nog hun auto niet te willen ruilen voor een kleinere auto gecombineerd met alternatieve vervoersmiddelen zoals fiets, step, abonnement of deelwagen.