Amper 13, maar al 90.000 euro van papa vergokt 04 juni 2018

Een Engelse jongen van 13 heeft ruim 90.000 euro vergokt met de kredietkaart van zijn vader. Het begon met kleine bedragen, maar uiteindelijk joeg hij er in één week tijd 70.000 euro door. De tiener zette op goksites een online account op met de bedrijfskredietkaart van zijn papa. "Ik dacht dat hij dat minder snel zou doorhebben dan geld dat verdween van een persoonlijke rekening", getuigt hij in 'The Mirror'. Later stal hij een andere kredietkaart van zijn vader en deed hij het trucje nog eens over. De jongen speelde zes uur per dag. Hij werd betrapt nadat de bank zijn vader had gewezen op de gigantische transacties.