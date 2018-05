Amper 113 leefloners voeren gemeenschapsdienst uit 07 mei 2018

Sinds vorig jaar mogen OCMW's gemeenschapsdienst als voorwaarde verbinden aan het leefloon - als de begunstigde ermee instemt, tenminste. Op die manier zijn in 2017 amper 113 van de 140.000 leefloners in ons land aan het werk gegaan. Een succes is de gemeenschapsdienst dus niet. De verklaring ligt wellicht bij de OCMW's zelf. Nog geen één op de tien maakt gebruik van de nieuwe mogelijkheid. In 2015 was al uit een rondvraag gebleken dat slechts één op de vijf OCMW's achter de gemeenschapsdienst staat. Centrumsteden als Kortrijk, Mechelen, Gent, Aalst, Brugge, Sint-Niklaas en Antwerpen doen niet mee.