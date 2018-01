Amper 10 uur per week open, maar Pajots café is beste bierbestemming ter wereld 29 januari 2018

Met zo'n naam kan het moeilijk anders: het Pajotse café 'In de Verzekering tegen de Grote Dorst' is verkozen tot 'beste bierbestemming ter wereld' door de gespecialiseerde website RateBeer. Eerder werd het café in het Lennikse gehucht Eizeringen door dezelfde website al drie keer verkozen tot 'beste café ter wereld'. Het café heeft een selectie van ruim 250 bieren in de aanbieding - vooral geuze, lambiek en oude kriek- maar wie wil proeven, moet z'n timing goed uitkiezen. De deuren gaan er immers enkel open op zondag van 10 uur 's ochtends tot 20 uur 's avonds. Opvallend: de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont ging gisteren na zijn speech bij N-VA Lennik iets drinken in het beste biercafé - al dronk hij er een koffie. In totaal vielen elf Belgische zaken in de prijzen bij RateBeer.

HLN