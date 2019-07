Exclusief voor abonnees Amper 10 aanvragen voor roetfilterpremie in halfjaar 10 juli 2019

In de eerste helft van dit jaar zijn amper 10 aanvragen ingediend voor een Vlaamse roetfilterpremie. In heel 2018 werden nog 174 oude dieselwagens met zo'n filter uitgerust, in 2017 zelfs 1.818. Die piek was volgens het Departement Omgeving een gevolg van de invoering van de lage-emissiezone in Antwerpen. Diesels met euronorm 3 worden er sindsdien enkel nog toegelaten als ze zo'n filter hebben. Vanaf 1 januari volgend jaar mogen ze er echter ook dán niet meer in, wat de daling zou verklaren. Nieuwe wagens moeten sowieso met een roetfilter uitgerust zijn en komen niet in aanmerking voor de premie.