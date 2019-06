Amper 1 op de 5 'baanbrekende' kankermedicijnen werkt écht Meerderheid heeft geen impact op overlevingskansen Jeroen Bossaert

11 juni 2019

05u00 0 De Krant De meeste kankertherapieën die de voorbije 25 jaar als 'baanbrekend' gelanceerd werden, bleken achteraf geen impact te hebben op de overlevingskansen van de patiënten. Dat wijst een nieuwe studie uit. Belgische experts bevestigen de problematiek. "Soms betalen we veel geld voor iets dat niet werkt."

Als een farmaceutisch bedrijf een kankergeneesmiddel ontwikkeld heeft dat zeer innovatief is, mag het dat soms al verkopen nog voor er voldoende wetenschappelijk bewijs is dat het ook echt werkt. De overheid kan daarvoor speciale toestemming geven, zodat patiënten snel geholpen kunnen worden. Tussen 1992 en 2007 zijn in de Verenigde Staten - waar geneesmiddelen doorgaans als eerste gelanceerd worden - 93 kankertherapieën via zo'n spoedprocedure op de markt gekomen. Farmabedrijven presenteerden de behandelingen als baanbrekend, maar in veel gevallen bleken die claims achteraf overdreven.

Onderzoekers van de universiteiten van Harvard (VS) en Queens (Canada) stellen vast dat slechts 19 van die 93 behandelingen een positieve impact gehad hebben op de overlevingskansen van patiënten. Dat is amper 20%. Nog eens 40% had wel een effect, maar dat ging niet verder dan een vertraging van de ziekte of een tijdelijke genezing. "Ook die effecten kunnen nuttig zijn", vindt Jacques De Grève, oncoloog aan het UZ Brussel. Hij noemt de conclusie van de nieuwe studie streng, al erkent hij wel de problematiek. "We betalen soms veel geld voor iets dat niet werkt."

In januari bleek bijvoorbeeld nog dat het 'revolutionaire' middel Lartruvo in realiteit niet deugde. Vandaag wordt het niet meer gebruikt, maar in twee jaar heeft het overheden en patiënten in de VS en Europa wel meer dan 400 miljoen gekost.

