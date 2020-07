Exclusief voor abonnees Amper 1 op de 4 trajectcontroles in Vlaanderen werkt 10 juli 2020

00u00 0

Van de 302 trajectcontroles langs Vlaamse wegen zijn er maar 76 operationeel. Dat is amper 1 op de 4, zo moest minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) in het Vlaams Parlement toegeven. Volgens haar ligt het probleem op federaal niveau. Daar laat de beloofde nieuwe databank al jaren op zich wachten. Peeters zegt dat ze al meermaals tevergeefs bij federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) heeft aangedrongen op een oplossing. In 2017 vroeg de federale overheid om alles te centraliseren in één nationale databank. "Dat systeem moest er zijn in mei 2018, maar laat nog steeds op zich wachten", aldus nog minister