Amper 1 op 5 wil auto ruilen voor mobiliteitsbudget 26 maart 2019

Slechts 20% van de werknemers met een salariswagen is bereid die op te geven in ruil voor een mobiliteitsbudget. Dat blijkt uit een enquête van het Brussels Studies Institute bij 539 Belgen. 45% zou het wel overwegen als dat betekent dat ze een hoger nettoloon krijgen, dat op dezelfde manier belast wordt als een salariswagen. Ze zijn tevreden met 470 euro extra per maand.