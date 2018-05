Amper 1 op 10 auto's heeft nog reservewiel 22 mei 2018

00u00 0

Slechts één op de tien nieuwe wagens heeft een volwaardig reservewiel. Dat meldt VAB op basis van een onderzoek bij 34 populaire modellen. 9% had een noodreservewiel - het 'thuiskomertje' dat een tijdelijke oplossing kan zijn. De rest van de wagens had enkel een reparatiekit, maar die beschouwt VAB niet als een volwaardige oplossing. "Bij grotere schade aan de band blijkt dat vaak één grote smurrie die eerder extra schade aan de velg veroorzaakt dan het probleem oplost", klinkt het. In 2012 konden VAB-wegenwachters nog 85% van de bandenpechgevallen ter plaatse verhelpen, vorig jaar was dat maar 78%. "We moeten wagens vaker naar een bandencentrale of garage slepen", aldus de mobiliteitsclub.