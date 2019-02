Amper 1,9% betrapt Beste oudejaar ooit voor BOB 01 februari 2019

00u00 0

De politie heeft tijdens de acht weken durende BOB-campagne rond eindejaar 450.774 chauffeurs gecontroleerd. Amper 8.441 van hen hadden te diep in het glas gekeken. "Met maar 1,9% betrapte chauffeurs is dit het beste resultaat ooit", klinkt het. Vorig jaar blies nog 2,1% positief, in 2003 was dat zelfs 9,9% - het slechtste cijfer ooit. "De mensen lijken de boodschap eindelijk begrepen te hebben." Toch was bij één op de acht ongevallen een bestuurder onder invloed. De politie en Vias zien daarom heil in het alcoholslot, waarbij een bestuurder verplicht moet blazen voor hij zijn auto kan starten. (KSN)