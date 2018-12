Amokmaker voor rechter na tocht door Brugse straten 08 december 2018

Een 34-jarige man uit Eeklo heeft in de rechtbank van Brugge in totaal 46 maanden cel gekregen in drie verschillende dossiers. De rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding. Kenneth B. doolde tijdens de vorige eindejaarsperiode rond in Brugge. Hij stal in de kledingzaak Superdry een winterjas "om het warm te hebben" en verliet kort nadien ook de Panos met een broodje zonder te betalen. "Na zijn arrestatie weigerde de beklaagde z'n cel te verlaten. Hij gedroeg zich bijzonder agressief tegenover de politie", sprak de procureur. De rechtbank legde B. voor de feiten 6 maanden cel op. In een tweede dossier rond drugsverkoop kreeg de man 37 maanden cel. En dit voorjaar maakte Kenneth B. amok in het gerechtsgebouw. Hij weigerde het gebouw te verlaten en moest door de politie tegen de grond gewerkt worden. Voor die feiten werd hij nog eens veroordeeld tot 6 maanden. (SDVO)

HLN