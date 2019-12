Exclusief voor abonnees Amokmaker opgepakt tijdens plenaire vergadering 13 december 2019

Tijdens het vragenuur in de Kamer begon gisteren om 14.30 uur een man luidkeels vanop de tribune te roepen naar de volksvertegenwoordigers. Hij hield daarbij een bordje in de lucht waarop 'Wellington' te lezen stond. Welke boodschap de man precies verkondigde, is nog niet duidelijk. De militaire politie kon de man overmeesteren en begeleidde hem vervolgens de Kamer uit. Volgens goede bron zou de man al bekend zijn bij de gerechtelijke diensten voor drugsfeiten. Hij werd gisteravond opnieuw vrijgelaten.