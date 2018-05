Amnesty tegen doodstraf voor Belgische IS-strijder 12 mei 2018

De mensenrechtenorganisatie Amnesty International wil voorkomen dat de Belgische IS-strijder Tarik Jadaoun (foto) in Irak de doodstraf krijgt. De jihadist uit Verviers sloot zich in 2014 aan bij terreurgroep IS. Hij heeft bekend dat hij een zestigtal kinderen tussen de 8 en de 13 opleidde tot soldaten van de jihad. Jadaoun maakte ook video's waarin hij opriep tot aanslagen in België en Frankrijk.

