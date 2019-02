Amnesty roept op tot 'sms-bom' bij wapenfabriek, zoals bij Schauvliege 21 februari 2019

00u00 0

Amnesty International heeft opgeroepen tot een sms-bombardement van een vertegenwoordiger van wapenfabrikant FN Herstal, net zoals ex-minister Joke Schauvliege eerder bestookt werd met sms'jes van klimaatactivisten. Het gaat om ene 'Raimondo'- zijn volledige naam wordt niet gezegd. Hij zou op de wapenbeurs van Abu Dhabi de Belgische Minimi-machinegeweren - die volgens Amnesty honderden burgerslachtoffers kunnen maken in Jemen - willen verkopen. In advertenties en via sociale media toont de mensenrechtenorganisatie het vaste en het gsm-nummer van 'Raimondo', met de vraag om hem een bericht te sturen met "een bestelling voor twee broodjes: een Mitraillette en twee pistolets met paté". "Dan heeft hij alvast minder tijd om zijn speelgoed te verkopen. (LVB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN