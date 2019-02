Amnesty roept op tot 'sms-bom' bij wapenfabriek: “Een mitraillette en twee pistolets met paté” LVB HA

21 februari 2019

13u00

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 De Krant Amnesty International heeft opgeroepen tot een sms-bombardement van een vertegenwoordiger van wapenfabrikant FN Herstal, net zoals ex-minister Joke Schauvliege eerder bestookt werd met sms'jes van klimaatactivisten.

Het gaat om ene 'Raimondo’, zijn volledige naam wordt niet gezegd. Hij zou op een vierdaagse wapenbeurs in Abu Dhabi de Belgische Minimi-machinegeweren, die volgens Amnesty honderden burgerslachtoffers kunnen maken in Jemen, willen verkopen.



In advertenties en via sociale media toont de mensenrechtenorganisatie het vaste en het gsm-nummer van 'Raimondo', met de vraag om hem een bericht te sturen met “een bestelling voor twee broodjes: een mitraillette en twee pistolets met paté". "Dan heeft hij alvast minder tijd om zijn speelgoed te verkopen.”

Amnesty International Vlaanderen geeft aan dat dit een aparte campagne is van haar Franstalige zusterorganisatie.



De mensenrechtenorganisatie kwam begin deze maand met een rapport waarin duidelijk werd dat er Minimi-machinegeweren van FN Herstal via de Verenigde Arabische Emiraten terechtkwamen in de handen van een Jemenitische militie. Het burgerleger wordt van oorlogsmisdaden verdacht.

De sms-actie doet denken aan de recente campagne van Act For Climate Justice die had opgeroepen om herhaaldelijk te bellen en berichten te sturen naar ex-minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).