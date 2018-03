Amnesty International protesteert tegen België - Saoedi-Arabië 26 maart 2018

Amnesty International is niet te spreken over de oefeninterland die de Rode Duivels morgenavond afwerken tegen Saoedi-Arabië. Dat land respecteert de mensenrechten niet én is in een bloedig conflict verwikkeld in Jemen, aldus de ngo. "We gaan verschillende acties organiseren om het grote publiek te sensibiliseren", zegt Philippe Hensmans van Amnesty.

