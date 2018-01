Amigos Zoersel ontslaat coach Hoeyberghs VOLLEYBA 27 januari 2018

Amigos Zoersel, momenteel op de laatste plaats in de Liga A, heeft op zijn website meegedeeld dat de overeenkomst met Dries Hoeyberghs als hoofdcoach van de mannen met onmiddellijke ingang beëindigd wordt. Assistent-coach Tom Speleman zal in afwachting van de aanstelling van een nieuwe hoofdcoach de taken van Hoeyberghs overnemen. (HFO)

