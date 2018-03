Amigos wil vroeg seizoenseinde vermijden 23 maart 2018

Vanavond wordt de heenmatch gespeeld in de barrage tussen Amigos Zoersel en Borgworm. De winnaar van die barrage neemt nadien deel aan de play-downs en heeft theoretisch nog kans om een Europees ticket af dwingen. "Het is vooral onze betrachting om de matchen van de play-downs nog te spelen", klinkt het bij Amigos. "Dat betekent dat we nog drie extra thuismatchen zouden hebben. De verliezer van de barrage mag zijn seizoen nu al afsluiten. Bij Amigos is iedereen weer present behalve libero Van Dam, die sinds een drietal matchen vervangen wordt door Jef Vleugels. Het is bij de thuisploeg vooral uitkijken naar Jeroen Oprins. (HFO)