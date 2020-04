Exclusief voor abonnees Amerikanen staan voor 'droevigste week ooit' 07 april 2020

In de VS is het bang afwachten hoe hoog de dodentol nog stijgt. In New York wordt verwezen naar de terreur van 9/11, die 2.977 dodelijke slachtoffers maakte. Maar intussen heeft het virus in die stad alleen al meer dan drieduizend levens geëist, in heel de deelstaat meer dan vier- en in heel het land al meer dan tienduizend. "Het wordt voor veel Amerikanen de hardste en de droevigste week ooit", zei Jerome Adams, het hoofd van 's lands gezondheidsdiensten. President Trump is optimistisch en tweette: "Er is licht aan het eind van de tunnel." Maar volgens de vaak geciteerde voorspellingen van de University of Washington bereikt het land zijn piek pas op 16 april en klokt het af op meer dan 80.000 doden. Deze week zou het ook Italië en Spanje 'inhalen' als land met de meeste dodelijke slachtoffers. (GVV)

