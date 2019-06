Exclusief voor abonnees Amerikanen lusten ons bier niet meer 15 juni 2019

Ons bier is over z'n hoogtepunt heen in de Verenigde Staten. De Amerikanen dronken vorig jaar 130 miljoen Belgische pintjes minder dan in 2017, goed voor een dip van 12% in de export. De reden is simpel: ze brouwen hun (speciaal)bieren steeds vaker zelf, al dan niet op Belgische leest geschoeid. "Vorig jaar waren er al zo'n 7.000 brouwerijen in de VS, tegenover de 304 bij ons", klinkt het bij sectorvereniging Belgian Brewers. "Dat is behoorlijk wat concurrentie." Toch is de totale uitvoer nog gestegen met 2,2% en ook in eigen land zat het snor met de bierconsumptie, onder meer dankzij het WK. (SPK)