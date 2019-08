Exclusief voor abonnees Amerikanen krijgen in 2021 een eigen Songfestival 21 augustus 2019

Op televisievlak is het in de Verenigde Staten vaak bigger en better, toch hebben we in Europa een tv-show waarvoor de Amerikanen ons benijden: het Eurovisiesongfestival. Daar komt binnenkort verandering in, want in 2021 krijgt de VS z'n eigen variant van de liedjeswedstrijd. Daarin zullen de verschillende staten het tegen elkaar opnemen.