Amerikanen hebben Bokrijk ontdekt 25 augustus 2018

Schrik niet als er binnenkort hordes Amerikanen opduiken in Bokrijk. 'TIME Magazine' nam het 212 meter lange fietspad dat door het water van De Wijers loopt, op in de top 100 van meest spraakmakende en innovatieve bestemmingen ter wereld. Het Amerikaanse weekblad noemt de fietsbeleving uniek. "Lopen op water mag de meesten van ons ontgaan, maar dit fietspad - waarbij het water op ooghoogte ligt - biedt een ervaring die bijna even goddelijk is."

