Exclusief voor abonnees Amerikaanse vrouwen verknallen Oranje droom 08 juli 2019

00u00 0

Niet te stoppen. Ook de Oranje Leeuwinnen brulden in de finale van het WK vrouwenvoetbal lang niet voldoende hard om het favoriet Amerika lastig te maken: 2-0. Al had Team USA, dat z'n titel verlengt en al aan vier WK-triomfen zit, een lichte penalty nodig om op voorsprong te komen. De duikgrage sterspeelster Alex Morgan ging neer en na ingrijpen van de VAR mocht kapitein Megan Rapinoe op het uur raak trappen. Rose Lavelle deed erna met een knappe goal de boeken dicht in Lyon. Rapinoe (34) werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en kroonde zich ook tot topschutter. Barack Obama en Hillary Clinton door het dolle heen en ook Trump tweette felicitaties. Al is het nog maar de vraag of de speelsters, van wie er al enkelen clashten met de president, naar het Witte Huis afzakken. (ODBS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis