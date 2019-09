Exclusief voor abonnees Amerikaanse tiener schiet vijf familieleden neer 04 september 2019

00u00 0

Een 14-jarige Amerikaanse jongen heeft in de nacht van maandag op dinsdag vijf familieleden gedood met een vuurwapen in Limestone, in de staat Alabama. De tiener belde na de schietpartij zelf de politie en legde meteen bekentenissen af. De agenten troffen ter plaatse drie overleden personen aan. Twee anderen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar konden niet gered worden. De dader helpt de onderzoekers momenteel met de zoektocht naar het vuurwapen, dat hij in de buurt van de feiten weggooide. Wat de jongen precies bezielde, is niet duidelijk.

