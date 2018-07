Amerikaanse rechtbank eist 1 miljoen euro van Bruyneel 04 juli 2018

00u00 0

De Amerikaanse openbare aanklager is een procedure gestart tegen Johan Bruyneel. De krant USA Today schrijft dat de overheid 1,2 miljoen dollar (net iets meer dan 1 miljoen euro) eist van de gewezen teammanager van Lance Armstrong. "Bruyneel heeft zich ten onrechte verrijkt via fraude tijdens zijn periode bij US Postal en dat geld moet hij nu terugbetalen", klinkt het. Bruyneel zou in zijn periode bij US Postal 2 miljoen dollar verdiend hebben, waarvan

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN