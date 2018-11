Amerikaanse politie schiet met rubberen kogels op kinderen 27 november 2018

00u00 0

Een aanvankelijk vreedzame betoging van zo'n 500 migranten aan de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten is uit de hand gelopen toen een 50-tal van hen over de omheiding probeerde te klimmen. De Amerikaanse politie vuurde met rubberen kogels en zette traangas in, waarbij ook vrouwen en kinderen getroffen werden. In het Mexicaanse Tijuana zijn bijna 5.000 mensen gestrand uit onder meer Honduras, El Salvador en Guatemala, op de vlucht voor het geweld in eigen land. Sindsdien proberen ze de VS binnen te geraken.