Exclusief voor abonnees Amerikaanse politie schiet knielende man dood 05 juni 2020

In de Californische stad Vallejo heeft de politie een 22-jarige man doodgeschoten terwijl die geknield op de grond zat. Volgens Amerikaanse media gaat het om een Latijns-Amerikaanse man die probeerde te vluchten voor een overval op een drogisterij. In zijn vlucht rende Sean Moterrosa (foto), die een hamer op zak had, richting een auto waarmee kort daarvoor een politiewagen was geramd. Hij stopte plotseling en ging op zijn knieën zitten met zijn handen boven zijn middel.

