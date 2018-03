Amerikaanse oostkust staat blank 05 maart 2018

Een zware winterstorm boven de Amerikaanse oostkust heeft aan zeker vijf mensen het leven gekost. Vooral in de staten Massachusetts, New Jersey en Virginia viel de regen met bakken uit de lucht. Sinds vrijdag staan hele wijken onder water, zoals hier in de stad Quincy. Metershoge golven sloegen in op de zeeweringen langs de havens. De dodelijke slachtoffers vielen in verschillende staten door ontwortelde bomen. (SRB)

