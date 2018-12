Amerikaanse neonazi die vrouw omverreed schuldig aan moord 10 december 2018

De 21-jarige Amerikaan die in augustus vorig jaar na een extreemrechtse manifestatie in Charlottesville (Virginia) een 32-jarige tegenbetoogster omverreed, is schuldig bevonden aan moord. James Fields, een neonazi, handelde doelbewust, zo heeft een jury nu geoordeeld. De strafmaat wordt de komende weken nog bepaald. De man riskeert een celstraf van 20 jaar tot zelfs levenslang. De demonstratie kreeg internationale media-aandacht, onder meer omdat president Donald Trump weigerde het geweld van extreemrechts eenduidig te veroordelen. In plaats daarvan had hij het over "goede mensen aan beide kanten". De betoging ging gepaard met racistische en fascistische leuzen en deelnemers droegen vlaggen met hakenkruizen.

HLN