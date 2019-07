Exclusief voor abonnees Amerikaanse minister neemt ontslag na rel rond Epstein 13 juli 2019

De Amerikaanse minister van Werkgelegenheid Alexander Acosta heeft gisteren ontslag genomen, zo maakte president Donald Trump bekend. Acosta lag onder vuur vanwege zijn rol bij de vervolging van de van kindermisbruik verdachte miljardair Jeffrey Epstein. Acosta was in 2008 openbaar aanklager en regelde toen dat Epstein schuld bekende in twee aanklachten wegens prostitutie. Daardoor ontsnapte Epstein aan een veel zwaardere straf. Die overeenkomst werd geheimgehouden voor de slachtoffers in de misbruikzaak. De 66-jarige Jeffrey Epstein werd afgelopen weekend gearresteerd en maandag in beschuldiging gesteld van het seksueel uitbuiten en misbruiken van minderjarige meisjes tussen 2002 en 2005. Sommigen van hen waren amper 13 jaar.

