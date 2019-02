Amerikaanse kustwachter en Breivik-fan gevat die aanslagen plande 22 februari 2019

In de Verenigde Staten is een luitenant van de kustwacht gevat die plannen had voor een reeks moordaanslagen. Christopher Paul Hasson (49), die vorige week werd opgepakt vlak bij hoofdstad Washington, zou een bewonderaar zijn van de Noorse rechts-extremist Anders Behring Breivik. Onder zijn mogelijke doelwitten bevonden zich de Democratische kopstukken Nancy Pelosi en Chuck Schumer, maar ook de zeer mediatieke Alexandria Ocasio-Cortez, het jongste lid van het Amerikaanse Congres. Daarnaast viseerde hij ook een aantal CNN-journalisten. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten die zijn vrijgegeven. In zijn woonst in Silver Spring, in de deelstaat Maryland, werden vijftien wapens en meer dan duizend stukken munitie gevonden. Hij had ook steroïden en groeihormonen in huis. In documenten beschreef hij zichzelf als een "blanke racist", een "man van de actie" en een voorstander van "doelgericht geweld om een blank vaderland te stichten".

