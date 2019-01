Amerikaanse interesse voor Musona 07 januari 2019

Zelf houdt hij de boot af. Knowledge Musona (28) geniet belangstelling uit de Verenigde Staten, maar de aanvaller zelf wil geen overhaaste beslissingen nemen. De Zimbabwaan wil eerst de komende weken afwachten om te zien of hij niet alsnog een basisspeler bij Anderlecht kan worden - je weet maar nooit dat Rutten gecharmeerd is... Mocht er geen evolutie komen in zijn statuut - de laatste zes maanden kwam hij nauwelijks van de bank - dan staat Musona open voor een transfer en kan Amerika een interessante optie blijken. RSCA is alvast bereid mee te werken aan een oplossing. (PJC)