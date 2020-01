Exclusief voor abonnees Amerikaanse F-35's oefenen hun olifantenpas 08 januari 2020

00u00 0

Een dag nadat VS-president Donald Trump ermee had gedreigd 52 doelwitten in Iran te bombarderen, doet de Amerikaanse luchtmacht mee aan het spierballengerol. 52 bewapende F-35′s taxieden tien minuten lang op de startbaan van de luchtmachtbasis Hill Air Force Base in Utah. De hypermoderne jachtvliegtuigen voerden een zogenoemde 'olifantenpas' uit, een "al maanden geleden gepland" manoeuvre waarbij ze kort na elkaar opstijgen, dan wel terugkeren naar de hangars. Twee airwings zetten voor de oefening hun gehele F-35-vloot in. Ze zijn nu op volle capaciteit, zei kolonel Michael Ebner aan Associated Press. De jachtvliegtuigen kunnen als het bevel komt, op korte termijn worden ingezet, klinkt het. De bevelhebber ontkent dat het manoeuvre een directe reactie is rond de opgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. "Dat is toeval", aldus Ebner.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis