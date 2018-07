Amerikaanse euforie over Noord-Korea ebt weg 09 juli 2018

00u00 0

De euforie van Donald Trump over zijn akkoord met Noord-Korea ebt in sneltempo weg. Vorige week lieten de Amerikaanse inlichtingendiensten verstaan dat ze twijfelen aan de bereidheid van het regime in Pyongyang om zijn nucleaire wapens op te geven - en gisteren bevestigde buitenlandminister Mike Pompeo dat de sancties tegen Noord-Korea van kracht zullen blijven. Pompeo liet zich nog wel positief uit over zijn recente bezoek aan het land, zeggend dat zijn gesprekken daar "heel productief" zijn geweest. Maar Noord-Korea sprak bij monde van zijn officiële persagentschap over "Amerikaanse gangsterpraktijken die onze wil tot denuclearisering belemmeren en het wederzijdse vertrouwen ondermijnen".