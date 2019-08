Exclusief voor abonnees Amerikaanse centrale bank verlaagt rente 01 augustus 2019

00u00 0

De Fed heeft gedaan wat zowat iedereen had verwacht: de beleidsrente zakt met een kwart van een procentpunt. Zo kunnen bedrijven goedkoper lenen. Het is de eerste renteverlaging sinds de financiële crisis. Het persbericht zette de deur op een kier voor meer monetaire stimuli voor de Amerikaanse economie. De Fed besloot voorts om obligaties die op de balans staan te vervangen wanneer ze op vervaldatum komen. Ook dat pompt extra geld in de economie, want tot nu toe zette de Fed cash uit vervallen obligaties niet terug in. De afbouw van de balans zou normaal pas stoppen na september.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis