Amerikaans schrijver en Nobelprijskandidaat Philip Roth (85) overleden 24 mei 2018

00u00 0

Philip Roth, chroniqueur van de Amerikaanse politiek, de joodse middenklasse in de Verenigde Staten, en mannelijke seksuele lust, overleed dinsdag op 85-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn vrienden. Dat meldt zijn biograaf op Twitter. Roth ging controverses niet uit de weg, zoals bleek bij de publicatie van Portnoy's Complaint (Portnoy's klacht), de openhartige bekentenis van een door zijn bazige moeder seksueel gefrustreerde man. Roth, die veelal schreef over de joodse identiteit en de politieke cultuur in de VS, laat een oeuvre na dat bestaat uit tientallen romans. Jarenlang gold hij als kandidaat voor de Nobelprijs. In 1998 won hij de Pulitzerprijs. In 2012 kondigde Roth aan dat hij zou stoppen met schrijven. De schrijver had zich al jaren uit het openbare leven teruggetrokken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN