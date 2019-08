Exclusief voor abonnees Amerikaans 'ruimteleger' komt weer een stap dichterbij 22 augustus 2019

De voorbereidingen voor de oprichting van een 'Space Force' of ruimteleger draaien op volle toeren in de Verenigde Staten. President Trump kondigde in maart 2018 aan dat hij een ruimteleger wilde om de Amerikaanse militaire satellieten en haar communicatie- en gps-systemen te beschermen tegen buitenlandse vijanden. Op donderdag 29 augustus wordt alvast de Space Command (SPACECOM) officieel opgericht, die de controle en leiding over het toekomstige ruimteleger zal hebben. Vanaf dan zullen 642 militairen zich bezighouden met het waarschuwen voor raketaanvallen en het ondersteunen van alle Amerikaanse (militaire) activiteit in de ruimte. SPACECOM bestond al tussen 1985 en 2002 maar werd minder belangrijk na de aanslagen van 2001. Trump wil er opnieuw een volwaardige component binnen het leger van maken. (CMG)

