Amerikaans parlementslid (77) breekt records: speech van 8 uur 09 februari 2018

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is er woensdag acht uur aan een stuk gespeecht over de 'dreamers', buitenlanders die als kind naar de VS zijn gekomen en voor wie het beschermingsprogramma onlangs afgeschaft is door president Donald Trump. De Democraten willen die beslissing terugdraaien en daarom stak fractieleidster Nancy Pelosi (77) de allerlangste toespraak af die er sinds 1909 in het Huis werd gehouden. De toekomst van de 'dreamers' was vorige maand al het knelpunt waarvoor de Democraten de overheidsbegroting blokkeerden, waarna een 'shutdown' van de Amerikaanse overheid inging.