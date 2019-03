Amerikaans leger weert transgenders 14 maart 2019

Transgenders die een hormonenbehandeling of overgangsoperatie ondergaan, zijn vanaf 12 april niet meer welkom bij het Amerikaanse leger. De memo van het ministerie van Defensie werd ondertekend door de nummer twee van het Pentagon, David Norquist, en laat toe om transgenders geval per geval uit te sluiten. President Trump kondigde al in juli 2017 een verbod aan op transgenders in het leger. Een reeks rechtszaken zette het beleid in de wacht, maar nu komt het er toch van. De Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, reageerde ontzet op de beslissing. "Dit is een ongelofelijke aanval op de patriotten die ons veilig houden en op de meest fundamentele idealen van onze natie."