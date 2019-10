Exclusief voor abonnees Amerikaans gerecht wil nog 1,1 miljoen euro van Bruyneel 04 oktober 2019

00u00 0

De Amerikaanse overheid klopte vergeefs aan de deur van Johan Bruyneel, in een poging om een boete van 1,2 miljoen dollar (1,1 miljoen euro) te innen. Bruyneel is tot die geldsom veroordeeld voor zijn aandeel in de zaak Lance Armstrong.

