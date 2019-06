Exclusief voor abonnees Amerikaans debuut voor 'headliner' Anthony Joshua 01 juni 2019

Delfine Persoon en Katie Taylor boksen vanavond in het voorprogramma van Anthony Joshua, de 29-jarige Engelsman die de WBA-, WBO- en IBF-titel bezit bij de zwaargewichten. In New York is hij aan zijn Amerikaans debuut toe. Joshua, die 21 van zijn 22 profkampen won met knock-out en nog nooit verloor, neemt het op tegen Andy Ruiz. De Mexicaan is eigenlijk een vervanger voor Jarrell Miller, die door een positieve test zes maanden aan de kant staat. Als Joshua, die 22,5 miljoen euro overhoudt aan zijn titelgevecht (Ruiz zo'n 6,3 miljoen), als het beste zwaargewicht van zijn generatie wil worden aanzien, dan moet hij in de clinch gaan met de Amerikaanse WBC-wereldkampioen Deontay Wilder. De twee ontlopen elkaar, ook omdat ze bij verschillende managers en tv-rechtenhouders onder contract zitten. Wilder liet drie dagen terug al weten dat het er voor 2019 niet inzit. (VH)

